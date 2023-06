Ce au spus cei doi selecționeri ai Spaniei și Croației, după finala Ligii Națiunilor

Selecţionerul Spaniei, Luis de la Fuente, a declarat, duminică seară, că echipa sa a meritat să câştige Liga Naţiunilor, în timp ce selecţionerul Croaţiei, Zlatko Dalici, crede că jucătorii săi trebuie să fie mândri de finala jucată.

„Trebuie să ţinem cont de faptul că au fost implicate cele mai bune 16 echipe din Europa, iar cele mai bune patru au ajuns în semifinale. Să ajungi în finală este o mare realizare.

Trebuie să ne recunoaştem meritele. Ne-am confruntat cu o echipă de top, care are experienţă şi care a terminat pe locul trei la Cupa Mondială, aşa că este un lucru important. Am meritat victoria”, a spus De La Fuente.

La rândul său, Zlatko Dalići, selecţionerul Croaţiei, a afirmat că nu are niciun regret „În primul rând, felicit Spania şi pe jucătorii noştri pentru un meci extraordinar.

Mulţumesc fanilor, deoarece am avut parte de un mare sprijin. Am pierdut – păcat – dar trebuie să fim mândri. Am ajuns în finală, dar nu am câştigat. Uneori câştigi, alteori pierzi.

Miza a fost mare, meciul a fost greu şi adversarul a fost bun. Am alergat din nou timp de 120 de minute. Am fost de calitate, am concurat cu ei. Nu am nimic de regretat”.

Echipa naţională a Spaniei a învins duminică, la lovituri de departajare, scor 5-4 (0-0, 0-0), echipa naţională a Croaţiei, în finala Ligii Naţiunilor, câştigând trofeul.