Ce buget are FC Botoșani, ultima clasată din Liga 1-Valeriu Iftime: „N-am niciun spirijin al autorităților!”

FC Botoșani are viitorul în Liga 1 sub semnul întrebării, deoarece este ultima clasată și nu știe dacă va putea evita măcar retrogradarea directă.

Valeriu Iftime a dezvăluit care este bugetul echipei sale. Patronul trupei moldave a dezvăluit de asemenea cum gestionează banii în lipsa sprijinului din partea autorităților locale.

„N-am niciun spirijin al autorităților!”

„Nu vin nici acum (n.r. – autoritățle alături de FC Botoșani). Cel mai rău îmi pare pentru că, dacă am fi avut stadion, puteam construi altfel. Altfel poți să gândești un spectacol fotbalistic pe un stadion nou, e și partea de buget mai zemoasă.

N-am niciun spirijin al autorităților. 5 milioane și ceva de euro, 5,5 – 6 milioane de euro este bugetul lui FC Botoșani. Este un buget de coada clasamentului pentru că ne uităm la salarii, asta directționează bugetul.

Celelalte cheltuieli sunt un pic mai mari la mine din cauza deplasărilor, eu am nevoie de o cazare în plus, de o zi în plus de acomodare, pentru că atunci când merg la București, Craiova și Cluj îmi trebuie două zile. Din cauza distanței mele este mai scumpă și partea asta deplasări. Salariile mele sunt, fără îndoială, de ultimele patru din România”, a mărturisit Valeriu Iftime, pentru cei de la Sport.ro.