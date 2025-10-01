Ce cadou a primit de Xabi Alonso de la un jurnalist kazah

Tehnicianul Xabi Alonso a primit un cadou surprinzător în cadrul conferinţei de presă de după victoria zdrobitoare a echipei Real Madrid în faţa formaţiei Kaïrat Almaty, în Liga Campionilor, scor 5-0.

Drumul cu avionul a durat peste 10 ore

Un jurnalist din Kazahstan i-a oferit antrenorului madrilen, mare pasionat de pescuit, un peşte de decor cu mesajul audio „Hala Madrid”, relatează RMC Sport.

Antrenorul a acceptat cadoul cu un zâmbet larg, înainte ca responsabilul cu relaţiile cu presa al Real Madrid să ascundă acest cadou, care a început să strige „Hala Madrid” în plină conferinţă de presă.

Situaţia i-a amuzat pe cei prezenţi, în special pe Xabi Alonso.

„V-am pregătit un cadou. Ştiu că vă place să pescuiţi, că sunteţi un pescar priceput”, a declarat jurnalistul.

Potrivit Marca, peştele a fost dus în autocarul echipei spaniole, pregătit pentru o călătorie de peste 10 ore cu avionul pentru a se întoarce în Spania după un meci perfect controlat împotriva echipei mici din Liga Campionilor.