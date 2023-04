Ce concluzii a tras Eugen Neagoe după eșecul cu Farul: „Am făcut greșeli foarte mari!”

CSU Craiova a plecat fără niciun punct de la Ovidiu. Oltenii au pierdut în fața celor de la Farul Constanța (2-3).

Eugen Neagoe, tehnicianul echipei din Bănie, a oferit o primă reacție după meci. Iată ce a spus.

„Am făcut greșeli foarte mari!”

„Am început ambele reprize foarte bine. Un joc spectaculos, am condus, din păcate am făcut niște cadouri foarte mari și am primit mai multe goluri decât am marcat.

Nu trebuia să se întâmple lucrul ăsta, dar ăsta e fotbalul. Am făcut greșeli foarte mari, mulți jucători nu au fost la nivelul pe care mi l-aș fi dorit.

Când pierzi mingea cu ușurință, ești prins desfăcut. E foarte greu, vom discuta. Am vorbit puțin cu băieții după joc, dar e la cald, nu puteam discuta foarte mult.

N-am știut să gestionăm, să pasăm. Ne-am speriat, nu știu de ce. Avem jucători foarte valoroși.

Întotdeauna am vorbit doar de următorul joc (n.r. întrebat dacă Universitatea Craiova a ieșit din lupta la titlu), cred că nu m-ați auzit. Și acum facem la fel, ne gândim la următorul. Trebuie să ne refacem, să revină și accidentații.

Dacă Farul e pe primul loc, cu siguranță merită. Toate echipele de pe podium sunt valoroase”, a spus Neagoe, după înfrângerea cu Farul.