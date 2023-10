Ce crede Adrian Ilie despre Ianis Hagi și Stanciu

Fostul mare fotbalist Adrian Ilie crede că Hagi și Stanciu au fost cei care au dirijat echipa națională în meciul cu Andorra, câștigat cu 4-0 de tricolori.

Sunt doi jucători importanți. Mi-a plăct atitudinea lor încă din minutul 1. Chiar dacă am dat gol în minutul 23, după 6 minute au marcat din nou.

Au împins jocul în fiecare minut. Cred că asta ne-a lipsit cu Belarus, chiar dacă adversarul a fost mai dificil. Atitudinea jucătorilor a fost foarte bună și în minutul 80 atunci când noi atacam și puteam să mai marcăm.

Vorbim de strategie sau de tactică, de jocul naționalei. Am impresia că în momentul de față, în grupa asta, în grupa asta, doi jucători trebuie să joace în permanență. Ianis Hagi și Nicolae Stanciu. Acolo e poziția lui Hagi. (…)

Pentru că acești doi jucători, în orice moment, chiar dacă spre exemplu, cu Kosovo, Stanciu ratează penalty, dar după marchează. Ei îți pot debloca meciul cu o execuție. Stanciu printr-o lovitură liberă, Ianis cu un șut de la distanță.

Sunt singurii jucători care pot să îți deblocheze un echilibru. În două secunde câștigă meciul. Și tactica a fost foarte bună. Poate în meciul cu Elveția trebuie să te aperi mai mult, dar în orice meci ei doi trebuie să joace, dau un șut și deblochează meciul.

Coman, de exemplu, este foarte bun și are execuții. Dar Coman ca să aibă execuții are nevoie de meciuri în spate bune. Ianis și Stanciu nu au nevoie de meciuri bune, ei deblochează situația chiar nejucând nimic. Coman are execuții, dar el trebuie să aibă încredere în lucrul respectiv”, a spus Adrian Ilie.