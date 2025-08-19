Ce crede Adrian Mutu despre transferul lui Dennis Man la PSV

Dennis Man (26 de ani) a făcut un nou pas important în cariera sa, semnând în această perioadă de mercato cu campioana Olandei, PSV Eindhoven, după ce olandezii le-au plătit celor de la Parma 8,5 milioane de euro. Contractul cu echipa din Eredivisie este valabil până în 2029, iar internaționalul român va avea șansa să joace direct în faza grupelor UEFA Champions League – o premieră pentru el.

Deși plecarea din Serie A a stârnit discuții în rândul oamenilor de fotbal din România, unii considerând că Man ar fi făcut un pas înapoi, Adrian Mutu are o altă părere. Fostul internațional român a catalogat transferul drept „un pas în față”, subliniind că PSV este una dintre cele mai puternice echipe din Olanda, alături de Ajax.

„Eu cred că PSV e o echipă mai mare decât Parma. Eu cred că e un pas în față, nu unul în spate. Acum depinde de el. A avut o scădere de formă mare față de ce ne obișnuise la Parma. (n.r.Rămâne un semn de întrebare cum de nu a putut Cristi Chivu să-l folosească mai mult și să-l readucă la forma inițială?) Aici e o necunoscută

Atât Cristi, cât și Dennis nu vorbesc despre acest lucru. Acolo s-a întâmplat ceva, dar nu mai contează. Eu cred că Man, într-o perioadă de lipsă de formă, a făcut un pas în față la PSV. Ei și cu Ajax sunt cele mai puternice echipe din Olanda.”, a declarat Adrian Mutu, conform digisport.ro.