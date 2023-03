Ce crede Bogdan Stelea despre conflictul juridic dintre FCSB și CSA Steaua

Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis rejudecarea procesului în ceea ce privește stabilirea echipei care primește palmaresul, dintre CSA Steaua și FCSB.

Bogdan Stelea, fostul portar al roș-albaștrilor, o consideră pe echipa patronată de Gigi Becali ca fiind adevărata echipă care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986.

„Părerea mea e că nu trebuia să se ajungă la o astfel de situație! Acum trebuie să vorbesc despre ceva de neînțeles. Din punctul meu de vedere, Steaua ar fi trebuit să rămână cea care e acum în prima ligă, am spus-o de atâtea ori.

Dar problema asta a fost generată în primul rând de domnul Becali, că nu a știut să respecte, nu se ajungea la așa ceva. Dacă toți oamenii ăștia, el (n.r.- Helmut Duckadam), din dreapta mea, și cei care mai sunt, erau tratați cum trebuie, nu se ajungea aici”, a spus Bogdan Stelea pentru Digi Sport.

Într-o conferință de presă susținută ieri, Gigi Becali a explicat care este diferența dintre echipa sa și clubul lui Florin Talpan, jurist CSA.

„Se face revizuire că noi suntem Steaua. Noi avem o marcă notorie, ei, una înregistrată. Nu știe toată lumea de noțiunea asta, e mai greu, trebuie să ai și niște inteligență.

Unul a înregistrat numele de Becali. Eu nu l-am contestat, pe mine nu mă interesează, ca eu am marca notorie. Ăla are o marcă înregistrată și nu face nimic cu ea. CSA Steaua va avea o marcă înregistrată, noi, una notorie, conform căreia am câștigat Cupa Campionilor Europeni.

Așa cum v-am spus, vine numărătoarea inversă și începem să le câștigăm pe toate. Acum se demonstrează. Am câștigat la Curtea de Apel palmaresul din 2003 și continuitatea. Alea nu mai pot fi luate niciodată, pentru ca n-au contestat, numai noi am contestat.

Noi am spus că palmaresul nu se întrerupe și nu se împarte, palmaresul e întreg. Cine e continuatoarea? Am făcut recurs, Curtea Supremă a admis că trebuie să se rejudece precum că palmaresul este întreg și este al nostru. După, bineînțeles că nu mai poate spune nimeni că palmaresul nu a fost acolo. Atunci nu mai poate nimeni sa spună că FCSB nu e Steaua.

După, putem cere noi prejudiciu. Cu ăia 5-6.000 de suporteri facem socoteală că nu au venit la meciuri. Sau că aveam 100.000 pe an de la Ostrovit. În 10 ani, înseamnă un milion de euro. Prejudiciu, mi-a anulat contractul, că scria Steaua acolo. Toate vin înapoi. Este timp”, a declarat Gigi Becali în cadrul unei conferințe de presă.