Ce crede Dan Șucu despre posibila modificare a Legii Sportului: ”Nu e normal să mă lupt cu cineva care primește bani din cer și din taxele pe care le plătim”

Dan Șucu a declarat că nu este de acord că sportul profesionist românesc să fie finanțat cu bani publici, cum a fost cazul echipelor FC Voluntari sau CS Mioveni, care au primit bani de la Primării, sau al Stelei, care a accesat bani de la MApN.

”În mod cert e cu dedicație pentru Steaua, dar nu asta mă deranjează. Distorsiunea concurenței, pentru că în fotbal există bani publici, asta e ce mă deranjează. În loc să corectam o anomalie, noi o adâncim. E inacceptabil.

Mie, care știu cum am câștigat banii, care nu am făcut afaceri cu statul, nu mi se pare normal să mă lupt cu cineva care primește banii din cer și din taxele pe care noi toți le plătim. Dacă vorbim de principii, locul banului e în buzunarul celui care l-a muncit.

Dacă el l-a scos din buzunar, înseamna ca are nevoie de șosele, de alte lucruri, pe care tu nu le poți face sigur. Un club privat trebuie sa fie privat”, a spus Dan Șucu, la Fotbal Club.

Marius Lăcătuș l-a întrebat pe Dan Șucu dacă Rapidul nu a primit ajutor din partea statului la începutul proiectului, pe vremea când Dan Tudorache, primar al Sectorului 1, era apropiat clubului.

”Eu am spus, accept orice opinie. Domnul Șucu a venit la Rapid din sezonul ăsta. Mă întreb, până a ajuns în prima ligă, Rapidul a beneficiat de bani publici?”, a fost întrebarea lui Marius Lăcătuș.

”Când a ajuns în Liga 1, în contabilitatea Rapidului nu am găsit nicio urmă de bani publici investiți. Domnul primar fusese acolo cu doi – trei ani în urmă, dar după ce am făcut un audit, nu am găsit bani publici investiți acolo. Puteau fi bani veniți din publicitate, dar asta e altceva”, a răspuns Dan Șucu.