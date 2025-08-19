Ce crede Florin Prunea despre calificarea FCSB-ulului în Europa League
Articol de Ionut Dumitrescu - Publicat marți, 19 august 2025, ora 14:58,
Florin Prunea este sigur înaintea meciului de joi, cu Aberdeen, că gruparea lui Elias Charalambous nu va avea emoții pentru a accede în grupa unică a Europa League.
„Calificare FCSB, fără probleme, sută la sută, calificare fără probleme.
Două victorii, și afară și acasă. Nu mă hazardez deloc.
FCSB marchează minimum două goluri la Aberdeen”, a spus Florin Prunea, la iamsport.ro.