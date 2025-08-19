Ce crede Florin Prunea despre calificarea FCSB-ulului în Europa League

Florin Prunea este sigur înaintea meciului de joi, cu Aberdeen, că gruparea lui Elias Charalambous nu va avea emoții pentru a accede în grupa unică a Europa League.

„Calificare FCSB, fără probleme, sută la sută, calificare fără probleme.

Două victorii, și afară și acasă. Nu mă hazardez deloc.

FCSB marchează minimum două goluri la Aberdeen”, a spus Florin Prunea, la iamsport.ro.