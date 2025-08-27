Ce crede Florin Prunea despre transferul lui Adrian Mazilu la Dinamo

Dinamo București a realizat un transfer important, aducându-l pe Adrian Mazilu, fost jucător al lui Brighton, în încercarea de a-și întări atacul pentru sezonul actual. Fostul portar și oficial al lui Dinamo, Florin Prunea, consideră că această mutare este una cu perspective bune pe termen lung, dar avertizează că nu trebuie forțat să intre imediat în primul 11.

„Mazilu e un transfer de viitor la Dinamo. Nu e un transfer de obiectiv imediat, e un transfer de viitor. Depinde în ce condiție fizică vine la Dinamo. Eu aș risca cu el, l-aș lua, nu știu dacă l-aș băga titular, dar l-aș lua. Dinamo are Musi, Mazilu joacă și în dreapta, și în spatele vârfului. Brighton nu prea a comis-o la transferuri”, a spus Florin Prunea la IamSport Live.

Adrian Mazilu a fost transferat de Brighton în 2023, însă nu a reușit să se impună în Premier League. A fost împrumutat la Vitesse, dar și acolo a avut puțin timp efectiv de joc. Dinamo va plăti pentru acest transfer suma de 400.000 de euro, plus bonusuri de câte 100.000 euro la fiecare 15 meciuri jucate. Conform Transfermarkt, cota de piață a fotbalistului român este de un milion de euro.