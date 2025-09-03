Ce crede presa din Turcia despre transferul lui Ianis Hagi
Ianis Hagi, mijlocașul român în vârstă de 26 de ani, este foarte aproape de a semna cu Alanyaspor, echipă din prima ligă a Turciei, conform jurnaliștilor turci și informațiilor Digi Sport. După trei luni în care a fost liber de contract de la plecarea de la Rangers, Hagi a răspuns pozitiv ofertei clubului turc, deși inițial a așteptat o oportunitate dintr-unul dintre top 5 campionate europene.
Turcii cataloghează transferul lui Ianis Hagi la Alanyaspor drept „una dintre cele mai impresionante mutări” ale acestei perioade de mercato. Negocierile au fost finalizate, iar semnarea contractului oficial este așteptată în următoarele zile, clubul urmând să anunțe transferul publicului curând.
„Alanyaspor, o echipă din Süper Lig, face una dintre cele mai impresionante mutări ale acestei perioade de transferuri. Clubul a ajuns la un acord cu Ianis Hagi, care evolua pentru echipa scoțiană de renume Rangers. Fiul talentat al lui Gheorghe Hagi este pe punctul de a-și începe cariera în Turcia.
Conducerea Alanyaspor a eliminat toate obstacolele pentru transferul starului român și a ajuns la un acord cu Hagi. Negocierile finale dintre părți au fost încheiate, iar semnarea oficială a contractului cu jucătorul este așteptată în următoarele zile. Clubul intenționează să anunțe transferul publicului în curând.
Ianis Hagi a evoluat în meciuri cheie pentru Rangers, atât în campionatul scoțian, cât și în competițiile europene. În ciuda unor accidentări ocazionale, inteligența sa de joc și abilitatea tehnică au ieșit întotdeauna în evidență.
Chiar dacă sezonul trecut nu a fost pe măsura așteptărilor, el a optat pentru un transfer într-un club din Süper Lig unde să aibă mai multe șanse de a juca”, au scris cei de la sozcu.