Ce crede presa din Turcia despre transferul lui Ianis Hagi

Ianis Hagi, mijlocașul român în vârstă de 26 de ani, este foarte aproape de a semna cu Alanyaspor, echipă din prima ligă a Turciei, conform jurnaliștilor turci și informațiilor Digi Sport. După trei luni în care a fost liber de contract de la plecarea de la Rangers, Hagi a răspuns pozitiv ofertei clubului turc, deși inițial a așteptat o oportunitate dintr-unul dintre top 5 campionate europene.

Turcii cataloghează transferul lui Ianis Hagi la Alanyaspor drept „una dintre cele mai impresionante mutări” ale acestei perioade de mercato. Negocierile au fost finalizate, iar semnarea contractului oficial este așteptată în următoarele zile, clubul urmând să anunțe transferul publicului curând.

