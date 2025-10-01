Ce deciizii a luat Comisia de Disciplină FRF

Întrunită miercuri, 1 octombrie 2025, Comisia de Disciplină din cadrul FRF a luat următoarele hotărâri, potrvit site-ului oficial al LPF.

Dumiter Ioan Andrei Vasile vs. AFC UTA Arad – Neexecutare Hotărâre CNSL – Închide procedura.

Cristea Valentin Raoul vs. FC UTA Arad – Neexecutare Hotărâre CNSL – Termen 15.10.2025.

FC CFR 1907 Cluj vs. FC FCSB – Incidente – În temeiul art. 65.a din RD, se sancționează dl Balaj Cristian – președinte FC CFR 1907 Cluj – cu suspendare pentru două jocuri și penalitate sportivă de 6.000 lei. În temeiul art. 65.a din RD, se sanctioneaza dl Pistol Cristian – magazioner FC FCSB – cu suspendare pentru două jocuri și penalitate sportivă de 4.500 lei.

Stancu Ionuț Cristian vs. FC Rapid 1923 SA – Neexecutare Decizie Comisia de Recurs Dosar nr.6/CR/2025 – În pronunțare.

FC Rapid 1923 SA vs. AFC Hermannstadt – Incidente – În temeiul art. 82 alin 1 pct. 1 și 3 și art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul FC RAPID cu penalitate sportivă de 5.000 lei.

AFC Unirea 04 Slobozia vs. ACS Petrolul 52 – Incidente – În temeiul art. 54.2 și 6 din RD se sanctioneaza clubul ACS Petrolul 52, cu penalitate sportivă de 5.000 lei.

Dinamo 1948 vs. FCV Farul Constanța – Incidente – Termen 08.10.2025.

AFC Hermannstadt vs. FC Argeș – Incidente – În temeiul art. 21.pct.2 din ROAF, raportat la art. 83.18 din RD, se sancționează clubul CAMPIONII FC Argeș cu penalitate sportivă de 2.000 lei.

UNIVERSITATEA Craiova vs. DINAMO 1948 – Eliminare jucător BANCU Nicușor (Universitatea Craiova) – În temeiul art. 63.1.a și 2.4.a din RD, se sancționează jucătorul BANCU Nicușor cu suspendare pentru două etape și penalitate sportivă de 5.000 lei.

AFC UTA Arad vs. FK Csikszereda – Eliminare jucător COMAN Marius Cătălin (UTA), Incidente – În temeiul art. 63.1.g și 2.1 din RD, se sancționează jucătorul COMAN Marius Cătălin cu suspendare pentru o etapă și penalitate sportivă de 740 lei.

FC PETROLUL Ploiești vs. FC RAPID – Incidente – Termen 08.10.2025, în vederea asigurării dreptului la apărare.

FC METALOGLOBUS vs. AFC Botoșani – Eliminare jucător AGGOUN Tarek (Metaloglobus) – În temeiul art. 63.1.e și 2.1 din RD, se sancționează jucătorul AGGOUN Tarek cu suspendare pentru o etapă și penalitate sportivă de 740 lei.

FC UNIVERSITATEA Cluj vs. FC CFR 1907 Cluj – Incidente – Termen 08.10.2025, în vederea asigurării dreptului la apărare.