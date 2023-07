Ce decizie a luat Adrian Mititelu în privința antrenorului

FCU Craiova 1948 încă nu are un antrenor, după ce Jao Janeiro a plecat în doar câteva săptămâni de la numire.

“Nu știu, vă spun sincer că sunt indecis. Am idei contradictorii, azi gândesc într-un fel, mâine în alt fel, îmi e și teamă, toată ziua numai scandaluri. Vreau să fac cum îmi dictează mie sufletul, pentru că toate deciziile de până acum le-am luat să mulțumesc opinia publică.

Știu că îmi trebuie un antrenor cu licența PRO, dar dacă aduc unul și spune lumea că l-am adus doar de licență, pentru că nu vreau asta, eu vreau să aduc unul care să mă ajute.

Că așa îmi era simplu, aduc unul, îi dau 5.000 (n.r. de euro) pe lună și gata, dar nu asta e problema. Vreau să aduc pe cineva care să colaboreze, să vină cu munca lui. Dacă nici anul ăsta nu fac treabă, poate că fac altfel, dar acum vreau să fac treabă cu oamenii în care am încredere”, a spus Adrian Mititelu, la Radio Sport Total FM.

Până va fi numit un antrenor, echipa va fi condusă de antrenorul Florin Drăgan și de preparatorul fizic Dan Vasilică. De asemenea, viitorul tehnician va trebui să lucreze cu ei.

”În acest moment, echipa este antrenată de cei care au antrenat-o după plecarea lui Croitoru, să fie clar. Eu am mare încredere în acești oameni și îi voi ajuta cu un licențiat Pro în zilele viitoare. Echipa a avut rezultate sub comanda lui Drăgan și a lui Vasilică. Eu am încredere în ei.

Nu mă voi lua după modelul lui Gigi Becali. Voi aduce pe cineva cu Licența Pro care să conducă acest colectiv. La mine colectiv înseamnă că preparatorul fizic are libertate totală. Vreau ca antrenorul principal să-i dea autonomie totală preparatorului fizic.

Nu aduc un antrenor de poză, aduc un antrenor care poate veni cu idei, dar care să lase preparatorul să lucreze. Cred că va fi român de data asta. Va fi un antrenor care să-i dea autonomie lui Vasilică”, a mai spus Adrian Mititelu.