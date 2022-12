Ce decizie a luat Adrian Mititelu la FC U Craiova: ”Un astfel de individ nu mai are ce căuta în curtea noastră!”

Un angajat de la U Craiova 1948 ar fi înscenat că ar fi fost băut de suporterii rivalei din oraș.

Adrian Mititelu a reacționat imediat.

“În detenție, am cunoscut fel și fel de oameni. În majoritatea cazurilor, în spatele acestora, se ascunde o dramă. Am încercat să ajut cât de mult am putut. Acestei persoane, implicate în acest caz i-am oferit șansa unui nou început. I-am oferit un loc de muncă decent plătit și multe alte lucruri necesare pentru a-și asigura existența. Din păcate, uneori, atunci când vrei sa faci bine, de fapt îți faci ție rău.

Deși am fost avertizat cu privire la colaborarea cu astfel de persoane, am preferat totuși să cred că poate profita de o nouă șansă. Însă, din păcate, m-am înșelat. Individul în cauză s-a comportat cum nu se poate mai rău. Evident că un astfel de gest nu poate fi tolerat și mă dezic total de astfel de oameni. Un astfel de individ nu mai are ce căuta în curtea noastră”, a spus Mititelu, potrivit Gazeta Olteniei.