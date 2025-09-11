Ce decizie a luat Comitetului de Urgență al FRF

Decizia luată de Comitetului de Urgență al FRF din 11 octombrie a fost anunțată pe site-ul FRF.ro.

Comitetul a fost format din Răzvan BURLEANU – Preşedinte FRF, Gino IORGULESCU – Prim-vicepreşedinte FRF, Octavian GOGA – Vicepreşedinte FRF

”În conformitate cu dispoziţiile art. 49 din Statutul Federaţiei Române de Fotbal, Comitetul de urgenţă, compus din Răzvan BURLEANU – Preşedinte FRF, Gino IORGULESCU – Prim-vicepreşedinte FRF, Octavian GOGA – Vicepreşedinte FRF:

Aprobă prelungirea termenului limită pentru înscrierea structurilor sportive în competițiile de fotbal în sală Liga 2 și Campionatul Național U19 / Liga Elitelor U19 până la data de 14 septembrie 2025”, se arată pe site-ul oficial al FRF.