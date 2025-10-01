Ce decizie a luat Hakim Ziyech, după ce a fost ofertat de CFR Cluj

Hakim Ziyech, fost jucător la Ajax, Chelsea și Galatasaray, a primit o ofertă concretă de la CFR Cluj, club din Liga 1, dar nu s-a grăbit să răspundă. Marocanul de 32 de ani, liber de contract din iulie după despărțirea de echipa qatareză Al-Duhail, este în așteptare pentru alte propuneri înainte de a lua o decizie finală.

Dacă nu va primi o ofertă mai atractivă, există șansa să accepte propunerea CFR Cluj, unde ar fi al treilea jucător de prestigiu adus recent, după Kurt Zouma și Islam Slimani.

În cariera sa, Ziyech a fost cumpărat cu 40 de milioane de euro de Chelsea de la Ajax, dar nu s-a impus la echipa londoneză, fiind cedat apoi gratis la Galatasaray. Ulterior, a mers în Qatar, unde a jucat doar șase luni pentru Al-Duhail, cu doar un gol și un assist în 13 meciuri, după care s-a despărțit de echipă. De atunci, este liber de contract și analizează cu atenție următorul pas în carieră.