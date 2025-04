Ce decizie a luat Lăcătuș chiar de ziua lui: ”Chiar nu mi-ar face deloc plăcerea!”

Marius Lăcătuș a împlinit sâmbătă 61 de ani.

Fostul atacant al Stelei a vorbit despre mesajele frumoase pe care le-a primit de la fanii din Peluza Sud.

Marius Lăcătuș nu a mai activat la vreun club în ultima vreme, el fiind unul dintre susținătorii Stelei, echipa care a fost blocată de regulamente în Liga 2.

„Nu am sărbătorit chiar toate zilele de naștere, dar azi chiar e ceva mai de primăvară, adică suntem pe acasă. Am sărbătorit acum un an, când a fost o vârstă rotundă. Azi, chiar nu. Doar în familie sărbătorim.

De regulă, ziua mea cădea când jucam prin turul 3 în Cupa Campionilor. Atunci, eram sigur în cantonament.

Am început fotbalul la 10 ani și până la 36 am jucat. După, au fost perioadele de antrenorat. Marea majoritate a timpului am petrecut-o mai mult pe teren decât acasă.

Am fost și sunt înconjurat în continuare de oameni extraordinari, de prieteni extraordinari. Nu mai vorbesc de nași, de fini, care sunt o groază. Mă bucură lucrul ăsta, mai ales în ziua asta de sărbătoare. Nu știu dacă există unul sau doi care să nu mă apeleze și să-mi transmită toate cele bune. Chiar sunt fericit. Parcă îți dă o bucurie imensă că e lumea alături de tine. Mă gândesc și la lumea fotbalului în general.

Chiar citeam dimineață mesajele suporterilor de la Peluza Sud Steaua. Extraordinar ce au putut scrie! Mă simt împlinit și mă bucur că sunt apreciat pentru ceea ce am făcut. Felul în care au scris mesajele… mărul lui Adam începe să aibă probleme”, a spus Marius Lăcătuș, la Digisport.

De asemenea, fostul atacant susține că nu mai dorește să mai activeze la un club.

Nu! Să fiu implicat direct ar însemna să fiu antrenor. Pe altă funcție să fiu băgător de seamă pe la vreun club, să fiu trecut în organigramă și să stau degeaba, chiar nu mi-ar face deloc plăcerea. În ceea ce privește antrenoratul, chiar a trecut perioada aia, așa cum a fost ea, cu bune și cu rele. Eu cred că și ca antrenor am avut rezultate destul de bune”.