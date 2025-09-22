Ce decizie a luat Real Madrid în legătură cu Balonul de Aur

Potrivit AFP, Real Madrid nu va trimite o delegație oficială la gala Balonului de Aur de luni.

Clubul a precizat că jucătorii și jucătoarele pot participa individual dacă doresc.

De exemplu, scoțianca Caroline Weir, aflată pe lista nominalizărilor la Balonul de Aur feminin, va fi prezentă la Théâtre du Châtelet.

În schimb, echipa masculină, aflată în pregătiri pentru meciul din deplasare cu Levante de marți, nu va călători la Paris, decizie luată de antrenorul Xabi Alonso.