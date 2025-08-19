Ce decizie a luat Sinner, după ce s-a retras din finala de la Cincinnati

Jannik Sinner a abandonat, la scorul de 0-5, finala turneului ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 9.193.540 de dolari, în fața lui Carlos Alcaraz.

Italianul a explicat că starea sa a fost una precară de cu o noapte înainte, dar a încercat să intre pe teren din respect pentru fani.

„Recuperarea e acum cea mai importantă”, a spus Jannik Sinner, conform eurosport.ro, și a confirmat astfel că nu va participa la US Open, în proba de dublu mixt.

Acolo, italianul trebuia să facă pereche cu Katerina Siniakova, astfel că organizatorii de la Flushing Meadows trebuie să îi găsească rapid un partener jucătoarei din Cehia.