Ce decizie a luat Vinicius Jr. în prinvința viitorului său la Real Madrid

Vinicius Junior mai are doi de contract cu Real Madrid, iar ”Galacticii” i-au oferit prelungirea înțelegerii, în contextul în care cluburile din Arabia Saudită bat la ușa brazilianului.

Are în prezent un salariu net de 17 milioane de euro, iar Florentino Perez i-a propus unul de 20. Vini Jr. își dorește și bonusuri prin care să poată ajunge la 30 de milioane de euro anual, adică suma pe care o câștigă Mbappe, vedeta ajunsă în vara anului trecut pe Santiago Bernabeu.

170 de milioane de euro este cota de piață a lui Vinicius, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt. În cele 322 de meciuri în care a îmbrăcat tricoul alb, brazilianul a marcat 106 goluri și a oferit 83 de pase decisive.

Două dintre reușite au venit chiar în cele două finale de UEFA Champions League câștigate de Real Madrid în 2022 și 2024, cu Liverpool (1-0) și Borussia Dortmund (2-0).