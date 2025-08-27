Ce decizii a luat CNSL din cadrul FRF

Întrunită miercuri, 27 august 2025, Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul FRF a luat următoarele hotărâri:

OAIDA RĂZVAN vs. AS FC UNIVERSITATEA CLUJ – Încetare raporturi contractuale și pretenții financiare. Acordă termen la 3.09.2025.

ANDRONACHE LUCA CRISTIAN vs. ACS SC OȚELUL GALAȚI – Pretenții financiare. Admite cererea. Cu recurs în termen de cinci zile.

TOADER PATRIC vs. AFC UTA ARAD – Pretenții financiare. Acordă termen la data de 3.09.2025.

AFC UTA ARAD vs. SC DINAMO 1948 SA/KYRYCHENKO VADYM. Anulare legitimare jucător. Acordă termen la data de 3.09.2025.