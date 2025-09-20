Ce decizii a luat CNSL din cadrul FRF

Întrunită miercuri, 17 septembrie 2025, Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul FRF a luat următoarele hotărâri, potrivit site-ului oficial LPF.

OAIDĂ RĂZVAN vs. AS FC UNIVERSITATEA CLUJ – Încetare raporturi contractuale și pretenții financiare. Amână pronunțarea la 24.09.2025.

ESANU MIHAI ALEXANDRU vs. ACS PETROLUL 52 – Pretenții financiare. Admite cererea. Cu recurs în termen de 5 zile.

AFC UTA ARAD vs. SC DINAMO 1948 SA / KYRYCHENKO VADYM – Anulare legitimare. Respinge cererea de suspendare a jucătorului pârât pe perioada soluționării litigiului, ca neîntemeiată. Respinge cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată. Obligă reclamantul la plata către jucătorul pârât a cheltuielilor de judecată. Cu recurs în termen de 5 zile.

MATRICARDI PATRICIO MARTIN vs. AFC BOTOȘANI – Pretenții financiare. Admite cererea. Cu recurs în termen de 5 zile.