Ce decizii a luat Comisia de Disciplină a FRF

Întrunită miercuri, 17 septembrie 2025, Comisia de Disciplină din cadrul FRF a luat următoarele hotărâri, potrivit site-ului

FK Csikszereda M. Ciuc vs. Universitatea Craiova – Incidente – Admite sesizarea secretarului general al FRF. În temeiul art.54.6 din RD raportat la art.12 și art.14 Bis din RD se sancționează clubul FK Csikzereda M. Ciuc cu Avertisment.

Bogaciuc Victor vs. ACS Suporter Club Oțelul Galați – Neexecutare Hotărâre CNSL – Închide procedura.

FC CFR 1907 Cluj vs. FC FCSB – Incidente – Termen 24.09.2025.

Maxim Cojocaru vs. ACS Suporter Club Oțelul Galați – Neexecutare Hotărâre CNSL – Închide procedura.

Mihai Alexandru Eșanu vs. ACS Petrolul 52 – Neexecutare Hotărâre CNSL – Închide procedura.

Stancu Ionuț Cristian vs. FC Rapid 1923 SA – Neexecutare Decizie Comisia de Recurs (Dosar nr.6/CR/2025) – Termen 24.09.2025, comunicare acte.

Trif Răzvan vs. AFC UTA Arad – Neexecutare Hotărâre CNSL – Închide procedura.

ACS Petrolul 52 vs. SC Dinamo 1948 SA – Incidente – Termen 24.09.2025.

AFC Hermannstadt vs. AFC Unirea 04 Slobozia – Eliminare: Prepeliță Andrei, Ghiță Nicolae Daniel (antrenori secund – oaspeți) – În temeiul art.53.1 din RD se sancționează antrenorul secund Prepeliță Andrei cu suspendare pentru 2 jocuri și 640 lei. În temeiul art.65 din RD se sancționează antrenorul secund Ghiță Nicolae Daniel cu suspendare pentru 2 jocuri și 4.500 lei.

AFC UTA Arad vs. ACS Campionii FC Argeș – Eliminare: Pinho Matos Ricardo Manuel (oaspeți) / Incidente – În temeiul art.63.1.a raportat la art.63.2.4.a din RD, se sancționează jucătorul Pinho Matos Ricardo Manuel (FC Argeș) cu suspendare pentru 2 jocuri și penalitate sportivă de 3.000 lei. În temeiul art.82.1 și 3.a raportat la art.83.2.d din RD cu aplicarea art.12, 14Bis și 15 din RD se sancționează clubul AFC UTA Arad cu Avertisment și penalitate sportivă de 2.000 lei. În temeiul art.13.1 din ROAF raportat la art.83.18 din RD se sancționează clubul ACS Campionii FC Argeș cu penalitate sportivă de 3.000 lei.