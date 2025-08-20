Ce decizii a luat Comisia de Disciplină a FRF

Întrunită miercuri, 20 august 2025, Comisia de Disciplină din cadrul FRF a luat următoarele hotărâri:

FK Csikszereda Miercurea Ciuc vs. Universitatea Craiova – Incidente – Termen 27.08.2025.

SC Dinamo 1948 SA vs. AFC UTA Arad – Eliminări Milanov Georgi Ventsislavov , Mihai Cristian Petrișor(gazde) – În temeiul art. 63.1.g, raportat la art. 63.2.1 din RD, se sancționează jucătorul Milanov Georgi Ventsislavov cu suspendare pentru un meci și penalitate sportivă de 740 lei.

În temeiul art. 63.1.g, raportat la art. 63.2.1 din RD, se sancționează jucătorul Mihai Cristian Petrișor cu suspendare pentru un meci și penalitate sportivă de 740 lei.

FC CFR 1907 Cluj vs. AFC Botoșani – Incidente – Termen 27.08.2025.

FCV Farul Constanța vs. AS FC Universitatea Cluj – Eliminare Cristea Lucian Iulian (oaspeți) – În temeiul art. 63.1.e, raportat la art. 63.2.1 din RD, se sancționează jucătorul Cristea Lucian Iulian cu suspendare pentru un joc și penalitate sportivă de 740 lei.

Dumitrașcu Denis Constantin vs. AS FC Buzău – Neexecutare Hotărâre CNSL – În temeiul art. 85.1.b din RD, se sancționeaza clubul AS FC Buzău cu interzicerea dreptului de a transfera și / sau legitima jucători în calitate de club cesionar și i se vor scădea puncte. Scăderea de puncte se aplică celor acumulate în campionatul de categoria cea mai ridicată, urmând ca, la fiecare 15 zile calendaristice de întârziere de plată, echipei în cauză să i se scadă câte două puncte, respectiv, pentru perioada 05.08.2025 – 19.08.2025, s-au scăzut două puncte. Termen 10.09.2025.

AFC Botoșani vs. ACS Campionii FC Argeș – Incidente – În temeiul art. 82.2 și 3.b din RD, raportat la art. 83.2.c din RD, cu aplicarea art. 54.2 din RD, se sancționează clubul ACS Campionii FC Argeș cu penalitate sportivă de 5.000 lei.

Cristea Valentin Raoul vs. FC UTA Arad – Neexecutare Hotărâre CNSL – Termen 27.08.2025

Pop Alexandru Mihai Constantin vs. ACS Suporter Club Oțelul Galați – Neexecutare Hotărâre CNSL – Închide procedura.

FC Rapid 1923 vs. FC FCSB – Incidente – Termen 27.08.2025.