Ce decizii a luat Comisia de Disciplină a FRF

Întrunită miercuri, 27 august 2025, Comisia de Disciplină din cadrul FRF a luat următoarele hotărâri:

FK Csikszereda M. Ciuc vs. Universitatea Craiova – Incidente – În pronunțare.

FC CFR 1907 Cluj vs. AFC Botoșani – Incidente – În temeiul art. 52.1.a din RD, cu aplicarea art. 12,14 bis din RD se sancționează dl.Marius Bilașco cu Avertisment.

Cristea Valentin Raoul vs. FC UTA Arad – Neexecutare Hotărâre CNSL – Termen 3.09.2025.

FC Rapid 1923 vs. FC FCSB – Incidente – În temeiul art. 83.2.d și 82.1 din RD, se sancționează clubul FC Rapid 1923 SA cu penalitate sportivă de 10.000 lei.

În temeiul art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul FCSB cu penalitate sportivă de 5.000 lei. În temeiul art.54.2 din RD, se sancționează clubul FCSB cu penalitate sportivă de 5.000 lei. Se aplică FCSB o penalitate unică de 5.000 lei.

Stancu Ionuț Cristian vs. FC Rapid 1923 SA – Neexecutare Hotărâre a Comisiei de Recurs (Dosar nr.6/CR/2025) – Termen 10.09.2025.

FC Metaloglobus Bucuresti vs. FC Rapid 1923 – Incidente – În pronunțare.

AS FC Universitatea Cluj vs. SC Dinamo 1948 SA – Incidente – Termen 3.09.2025.

ACS SC Otelul Galați vs. FC CFR 1907 Cluj – Eliminare Da Costa Bolgado Leonardo (oaspeți) – În temeiul art. 63.1.b, raportat la art. 63.2.4.a din RD, se sancționează jucătorul Da Costa Bolgado cu suspendare pentru trei meciuri și penalitate sportivă de 5.000 lei.