Ce decizii a luat Comisia de Disciplină din cadrul FRF

Întrunită miercuri, 10 septembrie 2025, Comisia de Disciplină din cadrul FRF a luat următoarele hotărâri, se arată pe site-ul oficial al LPF.

FK Csikszereda M. Ciuc vs. Universitatea Craiova – Incidente – Termen 17.09.2025.

FC Metaloglobus Bucuresti vs. FC Rapid 1923 – Incidente – Clasat.

Tescan Dragoș vs. AS FC Buzău – Neexecutare Hotărâre CNSL – În temeiul art. 85.1.b din RD, se sancționează clubul AS FC Buzău cu interzicerea dreptului de a transfera și / sau legitima jucători în calitate de club cesionar și i se vor scădea puncte. Scăderea de puncte se aplică celor acumulate în campionatul de categoria cea mai ridicată urmând ca, la fiecare 15 zile calendaristice de întârziere de plată, echipei în cauză să i se scadă câte două puncte, respectiv, pentru perioada 24.08. – 07.09.2025, s-au scăzut două puncte. Termen 24.09.2025.

Bogaciuc Victor vs. ACS Suporter Club Oțelul Galați – Neexecutare Hotărâre CNSL – Termen 17.09.2025 pentru confirmarea plății.

FC CFR 1907 Cluj vs. FC FCSB – Incidente – Termen 17.09.2025.

Dumitrașcu Denis Constantin vs. AS FC Buzău – Neexecutare Hotărâre CNSL – În temeiul art. 85.1.b din RD, se sancționează clubul AS FC Buzău cu interzicerea dreptului de a transfera și / sau legitima jucători în calitate de club cesionar și i se vor scădea puncte. Scăderea de puncte se aplică celor acumulate în campionatul de categoria cea mai ridicată urmând ca, la fiecare 15 zile calendaristice de întârziere de plată, echipei în cauză să i se scadă cate două puncte, respectiv, pentru perioada 20.08.2025 – 03.09.2025, s-au scăzut două puncte. Termen: 24.09.2025.

Maxim Cojocaru vs. ACS Suporter Club Oțelul Galați – Neexecutare Hotărâre CNSL – Termen 17.09.2025

Mihai Alexandru Eșanu vs. ACS Petrolul 52 – Neexecutare Hotărâre CNSL – Termen 17.09.2025 pentru confirmarea plății.

Stancu Ionuț Cristian vs. FC Rapid 1923 SA – Neexecutare Decizie Comisia de Recurs Dosar nr.6/CR/2025 – Termen 17.09.2025 pentru confirmarea plății.

Râpă Cornel Emilian vs. AFC UTA Arad – Neexecutare Hotărâre CNSL – Termen 24.09.2025.

Trif Răzvan vs. AFC UTA Arad – Neexecutare Hotărâre CNSL – Termen 17.09.2025.