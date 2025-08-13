Ce decizii a luat Comisia de Disciplină din cadrul FRF

Întrunită miercuri, 13 august 2025, Comisia de Disciplină din cadrul FRF a luat următoarele hotărâri, potrivit site-ului oficial al celor de la LPF:

FK Csikszereda M. Ciuc vs. SC Dinamo 1948 SA – Incidente – În temeiul art. 82.1 și 3.b, raportat la art. 83.2.c din RD, cu aplicarea art. 54.2 din RD și art.12, 14Bis și 15 din RD, se sancționează clubul FK Csikszereda M.Ciuc cu Avertisment.

În temeiul art. 82.2 și 3.b, raportat la art. 83.2.c din RD, cu aplicarea art. 54.2 din RD, se sancționeaza clubul SC Dinamo 1948 cu penalitate sportivă de 5.000 lei.

FC CFR 1907 Cluj vs. Universitatea Craiova – Eliminare Petrescu Dan Vasile (antrenor gazde) – În temeiul art. 65.a din RD, se sancționează antrenorul Petrescu Dan Vasile cu suspendare pentru trei meciuri și penalitate sportivă de 5.000 lei.

FC Rapid 1923 vs. AFC Botosani – Incidente – În temeiul art. 13 din ROAF, raportat la art. 83.18 din RD, se sancționează clubul FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 5.000 lei.

SC Dinamo 1948 SA vs. FC FCSB – Incidente – În temeiul art. 82.1 și 3.a și c din RD, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 7.500 lei.

În temeiul art. 82.2 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul FC FCSB cu penalitate sportivă de 10.000 lei.

AFC Hermannstadt vs. AS FC Universitatea Cluj – Incidente – În temeiul art. 82.1 și 3.a, raportat la art. 83.2.d cu aplicarea art.12, 14bis și 15 din RD, se sancționează clubul AFC Hermannstadt cu Avertisment.

Dumiter Ioan Andrei Vasile vs. AFC UTA Arad (dosar 159CDE2025) – Neexecutare Hotărâre CNSL – Închide procedura.

Dumiter Ioan Andrei Vasile (dosar 160CDE2025) vs. AFC UTA Arad – Neexecutare Hotărâre CNSL – Termen 03.09.2025.

Ilie Florin Ionuț vs. ACSM Poli Iași – Neexecutare Hotărâre CNSL – Închide procedura.

Tescan Dragoș vs. AS FC Buzău – Neexecutare Hotărâre CNSL – În temeiul art. 85.1.b din RD, se sancționează clubul AS FC Buzău cu interzicerea dreptului de a transfera și / sau legitima jucători în calitate de club cesionar și i se vor scădea puncte. Scăderea de puncte se aplică celor acumulate în campionatul de categoria cea mai ridicată, urmând ca la fiecare 15 zile calendaristice de întârziere de plată, echipei în cauză să i se scadă câte două puncte, respectiv, pentru perioada 25.07.2025 – 08.08.2025 s-au scăzut două puncte. Termen 27.08.2025.