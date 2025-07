Ce decizii a luat Comisia de Disciplină FRF

Întrunită miercuri, 16 iulie 2025, Comisia de Disciplină din cadrul FRF a luat următoarele hotărâri, se arată pe site-ul oficial al clor de la FRF.

Tescan Dragoș vs. AS FC Buzău – Neexecutare Hotărâre CNSL – În temeiul art. 85.1.b din RD, se sancționează clubul AS FC Buzău cu interzicerea dreptului de a transfera și / sau legitima jucători în calitate de club cesionar și i se vor scădea puncte. Scăderea de puncte se aplică celor acumulate în campionatul de categoria cea mai ridicată urmând ca, la fiecare 15 zile calendaristice de întârziere de plată, echipei în cauză să i se scadă câte două puncte, respectiv, pentru perioada 25.06.2025 – 09.07.2025, s-au scăzut două puncte. Termen: 30.07.2025.

Răzvan Horj vs. ACS Petrolul 52 – Neexecutare Încheiere din 7 mai 2025 – Închide procedura.

Gallo Valerio vs. ACS Suporter Club Oțelul Galați – Neexecutare Hotărâre CNSL – Termen 23.07.2025

Ferreira Costa Leite Pedro vs. AFC UTA Arad – Neexecutare Hotărâre CNSL – Termen 23.07.2025.

FK Csikszereda M. Ciuc vs. SC Dinamo 1948 SA – Incidente – Termen 23.07.2025.

AFC Botoșani vs. FCV Farul Constanța – Eliminare Dican Victor Robert (oaspeți) – În temeiul art. 63.1.g, raportat la art. 63.2.1 din RD, se sancționează jucătorul Dican Victor Robert cu suspendare pentru un meci și penalitate sportivă de 740 lei.