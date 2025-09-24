Ce decizii a luat Comisia de Disciplină FRF

Întrunită miercuri, 24 septembrie 2025, Comisia de Disciplină din cadrul FRF a luat următoarele hotărâri, potrivit site-ul oficial al LPF.

FC CFR 1907 Cluj vs. FC FCSB – Incidente. Termen: 01.10.2025

Stancu Ionuț Cristian vs. FC Rapid 1923 SA – Neexecutare Decizie Comisia de Recurs Dosar nr. 6/CR/2025. În pronunțare.

ACS Petrolul 52 vs. SC Dinamo 1948 SA – Incidente. În temeiul art.82.1 și 3.b din RD raportat la art.83.2.c din RD cu aplicarea art.54.2 din RD se sancționează clubul ACS Petrolul Ploiești cu penalitate sportivă de 5.000 lei.

În temeiul art.82.1 și 3.a și c din RD raportat la art.83.2.d din RD se sancționează clubul ACS Petrolul cu penalitate sportivă de 10.000 lei.

În conformitate cu prevederile art.45.1 din RD clubul ACS Petrolul va executa sancțiunea pentru abaterea cea mai gravă prevăzută de art.83.2.d și sportivă de 10.000 lei.

În temeiul art.65.a din RD, se sancționează directorul sportiv Paul Pintilie, cu suspendare pentru 3 (trei) jocuri și i se aplică o penalitate sportivă de 4.500 lei.

În temeiul art.82.2 și 3.b din RD cu aplicarea art.54 din RD se sancționează clubul Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 7.500 lei.

În temeiul art.82.2 și 3.a și c din RD raportat la art.83.2.b din RD se sancționează clubul Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 11.250 lei.

În conformitate cu prevederile art.45.1 din RD clubul SC Dinamo 1948 va executa sancțiunea pentru abaterea cea mai gravă prevăzută de art.83.2.b și penalitate sportivă de 11.250 lei.

Tescan Dragoș vs. AS FC Buzău – Neexecutare Hotărâre CNSL – În temeiul art.85.1.c din RD, se sancționează clubul AS FC Buzău cu excluderea echipei de categoria cea mai ridicată din toate competițiile în curs și retrogradarea în categoria inferioară. Termen: 29.10.2025.

Dumitrașcu Denis C-tin vs. AS FC Buzău – Neexecutare Hotărâre CNSL – În temeiul art.85.1.b din RD, se sancționează clubul AS FC Buzău cu interzicerea dreptului de a transfera și/sau legitima jucători în calitate de club cesionar și i se vor scădea puncte. Scăderea de puncte se aplică celor acumulate în campionat de categoria cea mai ridicată, urmând ca la fiecare 15 zile calendaristice de întârziere de plată, echipei în cauză să i se scadă câte 2 (două) puncte, respectiv pentru perioada 04.09.2025 – 18.09.2025, s-au scăzut 2 (două) puncte. Termen: 08.10.2025.

Râpă Cornel Emilian vs. AFC UTA Arad – Neexecutare Hotărâre CNSL – Termen: 08.10.2025.

FC Rapid 1923 vs. AFC Hermannstadt – Incidente – Termen: 01.10.2025.

ACS Campionii FC Argeș vs. AS FC Universitatea Cluj – Eliminare: Bic Ovidiu Alexandru (oaspeți), Oancea Gabriel Dorinel (gazde). În temeiul art.63.1.g raportat la art.63.2.1 din RD se sancționează jucătorul Bic Ovidiu Alexandru cu suspendare pentru un joc și penalitate sportivă de 740 lei. În temeiul art.63.1.g raportat la art.63.2.1 din RD se sancționează jucătorul Oancea Gabriel Dorinel cu suspendare pentru un joc și penalitate sportivă de 740 lei.

ACS SC Oțelul Galați vs. Universitatea Craiova – Eliminare: Iacob Paul Alexandru (gazde) – În temeiul art.63.1.g raportat la art.63.2.1 din RD se sancționează jucătorul Iacob Paul Alexandru cu suspendare pentru un joc și penalitate sportivă de 740 lei.

AFC Unirea 04 Slobozia vs. ACS Petrolul 52 – Incidente – Teremen: 01.10.2025.