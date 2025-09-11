Ce decizii a luat Comisia de Recurs a FRF

Întrunită joi, 11 septembrie 2025, Comisia de Recurs din cadrul FRF a luat următoarele hotărâri, se arată pe site-ul oficial al FRF.

STANCU IONUȚ vs. FC RAPID 1923 SA – Sancțiune disciplinară. Cerere lămurire dispozitiv intimat FC RAPID 1923 SA. Amână pronunțarea la data de 18.09.2025.

FCV FARUL CONSTANȚA vs. NEDELCU DRAGOȘ – Pretenții financiare. Respinge recursul ca netimbrat. Definitivă și executorie pe plan intern. Hotărârea poate fi atacată la TAS în termen de 21 zile de la comunicare. Pronunțată azi, la data de 11.09.2025, în ședință nepublică la sediul LPF.