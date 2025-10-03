Ce decizii a luat Comisia de Recurs din Cadrul FRF

Întrunită joi, 2 octombrie 2025, Comisia de Recurs din cadrul FRF a luat următoarele hotărâri, potrivit site-ul oficial LPF.

FCV FARUL CONSTANȚA vs. NEDELCU DRAGOȘ – Pretenții financiare. Amână pronunțarea la data de 02.10.2025. Admite cererea de completare a dispozitivului formulată de intimatul Nedelcu Dragoș Ionuț. Completează dispozitivul Deciziei nr. 12/11.09.2025. Definitivă și executorie pe plan intern. Hotărârea poate fi atacată la TAS în termen de 21 zile de la comunicare. Pronunțată azi, la data de 02.10.2025, în ședință nepublică, la sediul LPF.

CIOBOTARIU DENIS vs. FC CFR 1907 CLUJ SA – Pretenții financiare. Respinge excepția de inadmisibilitate ca neîntemeiată. Respinge cererea de completare a dispozitivului Deciziei nr. 8/31.07.2025 ca neîntemeiată. Definitivă și executorie pe plan intern. Hotărârea poate fi atacată la TAS în termen de 21 zile de la comunicare. Pronunțată azi, la data de 02.10.2025, în ședință nepublică, la sediul LPF.