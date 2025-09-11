Ce decizii au fost luate de CNSL din cadrul FRF

Întrunită miercuri, 10 septembrie 2025, Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul FRF a luat următoarele hotărâri:

OAIDĂ RĂZVAN vs. AS FC UNIVERSITATEA CLUJ – Încetare raporturi contractuale și pretenții financiare. Amână pronunțarea la 17.09.2025.

ATANASE COSMIN GABRIEL vs. AFC UNIREA 04 SLOBOZIA – Pretenții financiare. Admite cererea. Cu recurs în termen de 5 zile.

AFC UTA ARAD vs. SC DINAMO 1948 SA / KYRYCHENKO VADYM – Anulare legitimare. Amână pronunțarea la data de 17.09.2025.

STEVANOVIĆ NIKOLA vs. ACS SC OȚELUL GALAȚI – Pretenții financiare. Admite cererea. Cu recurs în termen de 5 zile.

TĂNASE RĂZVAN ANDREI vs. ACS SC OȚELUL GALAȚI – Pretenții financiare. Admite cererea. Cu recurs în termen de 5 zile.

POPA LUCA MARIO vs. AFC BOTOȘANI – Încetare raporturi contractuale. Admite cererea. Constată încetarea raporturilor contractuale prin acordul părților, începând cu 10.09.2025. Definitivă.

PĂSCĂLAU DARIUS ANDREI vs. AFC BOTOȘANI – Încetare raporturi contractuale. Admite cererea. Constată încetarea raporturilor contractuale prin acordul părților, începând cu 10.09.2025. Definitivă.

SFAIȚ MARIO CRISTIAN vs. AS FC UNIVERSITATEA CLUJ – Încetare raporturi contractuale. Admite cererea. Constată încetarea raporturilor contractuale prin acordul părților, începând cu 10.09.2025. Definitivă.

DUMITRIU LUCIAN MIHAI vs. ACS PETROLUL 52 – Încetare raporturi contractuale. Admite cererea. Constată încetarea raporturilor contractuale prin acordul părților, începând cu 10.09.2025. Definitivă.

SC DINAMO 1948 SA vs. IONICĂ ALEXANDRU ANDREI – Încetare raporturi contractuale. Admite cererea. Constată încetarea raporturilor contractuale prin acordul părților, începând cu 10.09.2025. Definitivă.