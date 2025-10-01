Ce decizii au fost luate de CNSL din cadrul FRF

Întrunită miercuri, 1 octombrie 2025, Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul FRF a luat următoarele hotărâri, se arată ep site-ul LPF.ro– Pretenții financiare. Acordă termen la data de 08.10.2025.

MITULEȚU CONSTANTIN vs. ACS SC OȚELUL GALAȚI – Pretenții finaciare. Admite cererea. Cu recurs în termen de cinci zile.