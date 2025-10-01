Ce decizii au fost luate de CNSL din cadrul FRF
Articol de Mihai Popescu - Publicat miercuri, 01 octombrie 2025, ora 18:53,
Întrunită miercuri, 1 octombrie 2025, Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul FRF a luat următoarele hotărâri, se arată ep site-ul LPF.roPETELEU IONUT ANDREI vs. FC CFR 1907 CLUJ SA – Pretenții financiare. Acordă termen la data de 08.10.2025.
MITULEȚU CONSTANTIN vs. ACS SC OȚELUL GALAȚI – Pretenții finaciare. Admite cererea. Cu recurs în termen de cinci zile.