Ce diagnostic a primit Mihai Popescu după controlul RMN

Mihai Popescu, fundaşul FCSB-ului, a fost diagnosticat cu ruptură de ligamente în urma accidentări suferite în partida România – Austria.

Mihai Popescu a suferit o accidentare gravă în meciul cu Austria şi a fost nevoit de ajutorul staffului medical pentru a putea părăsi terenul. Incidentul a avut loc în minutul 70, după un duel la marginea terenului, moment în care jucătorul a acuzat dureri puternice şi a cerut imediat intervenţia medicilor.

În locul său a fost introdus Virgil Ghiţă, stoperul lui Hannover urmând să devină eroul partidei, după ce a marcat golul victoriei în minutul 90+5.

Fundaşul campioanei urmează să fie supus unei intervenţii chirurgicale la clinica Villa Stuart din Roma, sub îndrumarea profesorului Pier Paolo Mariani, acelaşi medic care l-a operat recent pe Mihnea Rădulescu de la Universitatea Craiova, afectat de o accidentare similară, menţionează sursa citată.

Internaţionalul român va avea nevoie de o perioadă lungă de recuperare, ceea ce înseamnă că va rata, cel mai probabil, restul sezonului.