Ce discuție a avut Mihai Rotaru cu Mirel Rădoi după ce antrenorul a plecat de la Craiova: ”Apele nu s-au calmat, apele sunt învolburate!”

Rădoi a plecat de la Craiova după eliminarea din Cupă.

Mihai Rotaru a dezvăluit ce discuție a avut cu selecționerul recent.

”Apele nu s-au calmat, apele sunt învolburate. E doar o aparență de acalmie. În momentul în care ai un seism serios, nu ai cum să rezolvi toate efectele negative în decur de 3-4 zile. Dar muncim în sensul acesta. Toată lumea e supărată că s-a ajuns aici. Nu cred că e cineva bucuros. Nici Mirel Rădoi nu e bucuros.

Am vorbit ieri cu Mirel Rădoi, am rămas în relații bune. Nu suntem genul de club care să arunce cu noroi, sau să fie agresat după o despărțire de felul ăsta. Chiar vorbeam cu Mirel că vreau să nu îmi mai stric prietenii din cauza fotbalului. De exemplu, eu pe Victor Pițurcă îl apreciez foarte mult, cred că el ca prieten este foarte valoros. Din păcate, din cauza fotbalui am ajuns în situația de ce să fim certați. Dar așa, de ce să îmi pierd prietenii?

Mi-am mai pierdut 2-3 prieteni tot din cauza fotbalului. Nu vreau să se întâmple asta, vreau să le separăm”, a declarat Mihai Rotaru la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.