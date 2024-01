Ce echipe a refuzat Mircea Lucescu în această iarnă

Mircea Lucescu a plecat de la Dinamo Kiev la începutul lunii noiembrie a lui 2023, iar de la acel moment s-a vorbit mult despre o revenire în fotbal.

Într-un interviu pentru iAMSport, Il Luce a precizat numele echipelor care l-au dorit cu adevărat în mijlocul sezonului competițional: vorbim despre Beșiktaș și Olympique Lyon.

Ambele formații au probleme în această stagiune, evoluțiile fiind departe de așteptările fanilor.

Mircea Lucescu a vorbit clar și despre motivul pentru care a refuzat ambele propuneri: după episodul Inter Milano, grupare pe care în 1999 a preluat-o în timpul sezonului, nu vrea să mai pregătească vreo echipă care are lotul făcut de un alt antrenor.

„Sâmbătă m-am întâlnit cu ei (n.r. cu oficialii de la Beșiktaș), cu directorul general, am vorbit aproximativ cinci ore. Le-am spus ce greșeli s-au făcut la echipă, le-am oferit câteva sfaturi din experiența mea.

Am avut o perioadă foarte bună la Beșiktaș (n.r. a pregătit echipa între 2002 și 2004), am câștigat titlul. Am fost campioni în anul centenarului. Nici Galatasaray, nici Fenerbahce nu au reușit asta.

Mi-am expus foarte clar ideile. Nu preiau echipa în mijlocul campionatului. Dar, dacă se pune problema de a începe competiția, anul viitor, ca antrenor al echipei, sunt de acord. Propunerea lor a fost să conduc Beșiktaș șase luni, iar, ulterior, dacă vreau și ne înțelegem, să continuăm.

Formația nu mai are nicio șansă să lupte pentru titlu, iar eu am fost obișnuit să antrenez echipe care se băteau pentru campionat. Am nevoie de timp pentru a reconstrui ceea ce a fost distrus. Deci, exclus acum, dar, dacă este de la vară, iau în considerare propunerea”, a declarat Mircea Lucescu, pentru sursa citată.