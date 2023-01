Ce făcea Cosmin Matei când juca la FCSB! Dezvăluirea jucătorului: „Eram cu cazinourile, cu poker-ul, cu tâmpenii!”

Cosmin Matei, mijlocașul celor de la Sepsi, a vorbit despre perioada petrecută la FCSB. Acesta a evoluat la echipa lui Gigi Becali în sezonul 2010/2011.

Se pare că Matei a recunocut că viciile de atunci i-au afectat cariera, însă odată ce s-a maturizat, și-a pus ordine în viață.

„Eram cu cazinourile, cu poker-ul, cu tâmpenii!”

„Îmi aduc aminte ce tâmpenii făceam. Eram foarte capricios, nu ascultam de nimeni și nimic. Nu putea să mă schimbe nimeni și nimic. Așa am crescut! Dacă am stat mult timp singur, până m-am adaptat spre civilizație a durat ceva timp. Clubul nu m-a stricat, ci eu m-am stricat. Eram cu cazinourile, cu poker-ul, cu tâmpenii. Eram și talentat, dar nu-mi foloseam talentul.

Vicii, acum? Nimic! De când am copiii… Chiar mă gândeam în perioada aceea cum să scap de vicii. Și uite că am scăpat. Fetița are 6 ani, neîmpliniți, și băiatul 4 ani. Da, am trăit nebuniile tinereții. Poate dacă creșteam într-un mediu cum este acum la Farul, mă educam fotbalistic și creșteam altfel”, a declarat Cosmin Matei, pentru cei de la gsp.ro.