Ce i-a transmis Dani Coman lui Gigi Becali: ”Dacă am ceva să îi spun, îi spun în față”

Un eventual transfer al lui Mario Tudose la FCSB a dus la un război între Gigi Becali și Dani Coman.

Gigi Becali a afirmat că Dani Coman l-a mințit în timpul convorbirii telefonice, spunându-i că trebuie să îi închidă, deoarece îl sună tatăl lui Mario Tudose, care era de fapt lângă Becali și nu îl suna nimeni.

În plus, Coman i-ar fi propus să scrie în documente că transferul costă 400.000 de euro, iar Benfica va primi doar 200.000 de euro, iar piteștenii să primească încă 600.000 de euro de la gruparea ”roș-albastră”.

A doua zi, Dani Coman i-a oferit replica latifundiarului din Pipera și i-a reproșat că a făcut publică o discuție purtată în privat.

”Eu spun realitatea întotdeauna. Pe mine, tatăl meu m-a învățat de când eram mic, mi-a zis că vrea să crească un bărbat. Am rămas același. Dacă mor mâine, tot bărbat mor. Indiferent de discuțiile care au fost, eu rămân același bărbat. Când discut ceva cu cineva, și dacă mor și nu-mi văd fata, tot bărbat mor.

Eu așa sunt învățat, să discut față în față. Așa am fost crescut de mic și așa voi face în continuare. Dacă am să spun ceva, îi spun în față. Nu-mi place să fiu deranjat, dar și dacă sunt…

Eu, din ce știu, știu că am spus că mă sună domnul primar. Nu știu dacă e așa sau nu. Dar când un om îți spune un lucru de 10 ori poate cauți să ieși din acea discuție. E posibil să-i fi spus și asta vrând să scap din discuție, nu știu”, a declarat Dani Coman.

Întrebat dacă e adevărat că s-a discutat despre varianta prin care la Benfica să ajungă mai puțini bani, Dani Coman nu a oferit un răspuns direct.

”Noi am mai făcut transferuri la FCSB. Am transferat și de la Astra la FCSB. Și știu și ei foarte bine, atât și Gigi, cât și Meme. Și aici mă opresc. Dacă ți se spune același lucru de 10 ori, eu nu sunt idiot. Înțeleg din prima. Eu ce vorbesc cu un om rămâne acolo”, a spus Dani Coman.