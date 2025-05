Ce i-a transmis Jurgen Klopp lui Arne Slot, după ce Liverpool a câștigat titlul

Antrenorul lui Liverpool, Arne Slott, a mărturisit că Jurgen Klopp i-a transmis cel mai frumos mesaj după titlul câștigat cu echipa din orașul Beatles-ilor.

Klopp i-a scris lui Slot că face parte din istoria lui Liverpool

Liverpool a ținut-o în sărbătoare în ultimele zile, după ce „cormoranii” au câștigat al 20-lea titlu de campioană. Antrenorul Arne Slot primind nenumărate felicitări din partea oamenilor de fotbal și a recunoscunt că a fost contactat și predecesorul lui, Jurgen Klopp.

„Bineînțeles că am primit o mulțime de mesaje și 9 din 10 au fost la fel. Dar au venit cu suflet bun și e plăcut să le primești. Am încercat să le răspund la toate, nu trimițând înapoi același mesaj, ci am încercat să le răspund tuturor”, a subliniat olandezul la conferința de presă de dinaintea meciului cu Chelsea.

„A fost uimitor, mai ales duminică. Pentru toți fanii lui Liverpool a fost una dintre cele mai frumoase zile din viața lor și la fel este și pentru mine. Felul în care a decurs întreaga zi, cu golurile marcate, am văzut ce a însemnat pentru jucători și fani.

Cred că cea mai faimoasă persoană care mi-a trimis mesaje a fost Jurgen Klopp. Ce a avut de spus? Da, ceea ce au spus majoritatea oamenilor, felicitări. Mi-a scris și că acum știu cât de special este acest club și că fac parte din istoria lui, lucruri de genul acesta.

A fost foarte fericit pentru mine, pentru jucători, pentru staff, pentru oameni. Poate am uitat câțiva, dar cred că el a fost cel mai faimos dintre cei pe care mi-au trimis mesaj”, a precizat Slot.