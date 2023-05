Ce i-a transmis Kyle Walker lui Vinicius Junior după meciul Real Madrid – Manchester City

Real Madrid și Manchester City au remizat, scor 1-1, în turul ”dublei” din semifinalele UEFA Champions League.

Vinicius Junior a reușit o fază spectaculoasă în minutul 85, când a realizat o ”braziliană” peste Kyle Walker. După ultimul fluier, Walker s-a dus la Vinicius și l-a îmbrățișat.

Fotbalistul englez a dezvăluit ce i-a transmis lui Vinicius când l-a îmbrățișat.

”A vrut să treacă de mine. M-am dus la el și i-am spus ‘nu-mi face asta, nu vreau să ajung ținta glumelor’!”, a spus Kyle Walker, citat de Marca.

”Am 32 de ani, dar nu mă simt bătrân. Mă simt foarte bine, am grijă de mine. Trebuie să le mulțumesc părinților mei, e genetic. Ieri, am făcut un test de viteză și am atins 37.5 kilometri pe oră”, a mai spus Kyle Walker.