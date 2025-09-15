Ce i-a transmis Victor Pițurcă lui Mircea Lucescu: ”Să își vadă de treaba lui!”

România a remizat, scor 2-2 cu Cipru, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Mircea Lucescu a declarat că este dispus să părăsească banca tehnică a primei reprezentative în cazul în care va fi găsit un înlocuitor potrivit.

Victor Pițurcă, fostul selecționer al României în trei mandate diferite, susține că ”Il Duce” trebuie să își încheie mandatul înainte de a se despărți de tricolori.

În plus, Pițurcă a precizat că România ar putea să ajungă la Cupa Mondială din 2026 prin barajul din Liga Națiunilor.

”Știm cu toții că antrenorul sau selecționerul poartă vina cea mai mare când echipa nu merge și rezultatele nu sunt bune. Dar eu cred că Mircea Lucescu este un antrenor foarte bun și, automat, nici nu ar trebui să se vorbească despre o demisie.

Așa stau lucrurile la noi. Imediat, cum e un rezultat sau două negative, trebuie să plece antrenorul. Nu! Mircea Lucescu trebuie să rămână în continuare, să-și ducă mandatul la capăt. Mai este un baraj, pe care el l-a câștigat prin jocurile bune pe care le-a făcut echipa națională.

Mircea Lucescu trebuie să-și vadă de treaba lui, să nu mai intre în conflict direct cu anumite persoane, fiindcă fiecare om are părerea lui. Eu am trecut prin multe momente de genul acesta, chiar mult mai grele. Eu eram criticat și când câștigam.

Probabil, dacă eram eu și se întâmpla să fac un meci egal cu Cipru, eram linșat. Așa că Mircea Lucescu trebuie să-și vadă de treabă și să continue fără niciun fel de problemă.

Din punctul meu de vedere, nici nu se pune în discuție o eventuală demisie sau să plece de la echipa națională. Nu cred că va pleca Mircea Lucescu, pentru că este un om puternic, cu experiență mare. Trebuie să-și continue munca.”, a spus Victor Pițurcă, potrivit prosport.ro.