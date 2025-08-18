Ce interdicţie a primit fanul care a folosit injurii rasiste la adresa lui Antoine Semenyo

Poliţia a anunţat că fanul care a proferat insulte rasiste la adresa jucătorului ghanez al echipei Bournemouth, Antoine Semenyo, la Liverpool, are accesul interzis pe stadioanele din Marea Britanie până la finalizarea anchetei.

I s-a interzis să se apropie de orice stadion de fotbal pe o rază de 1,5 km

În vârstă de 47 de ani, bărbatul din Liverpool a fost expulzat de pe stadionul Anfield după ce meciul din Premier League a fost întrerupt, iar apoi a fost arestat sâmbătă.

El a fost eliberat de poliţia engleză, care i-a interzis „să asiste la orice meci de fotbal reglementat în Regatul Unit”.

De asemenea, i s-a interzis să se apropie de orice stadion de fotbal „pe o rază de o milă” (1,6 km), au precizat aceştia într-un comunicat. Ancheta „este încă în desfăşurare şi continuăm să colaborăm îndeaproape cu clubul”, a adăugat poliţia locală.

Meciul dintre Liverpool şi Bournemouth (4-2) a fost întrerupt în minutul 29 după ce Antoine Semenyo i-a spus arbitrului despre insultele rasiste venite din tribune.

Extrema ghaneză, care a marcat două goluri în timpul meciului, a declarat sâmbătă că incidentul îl va marca „pentru totdeauna”.

„Nu din cauza cuvintelor unei singure persoane, ci pentru că întreaga familie a fotbalului s-a unit” pentru a-l susţine, a scris el pe reţelele sociale.