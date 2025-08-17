Ce jucător a remarcat Virgil van Dijk în duelul Liverpool – Bournemouth: ”E un caracter grozav”
Articol de Mihai Popescu - Publicat duminică, 17 august 2025, ora 11:39,
Liverpool a câștigat cu 4-2 pe teren propriu meciul cu Bournemouth.
Federico Chiesa a înscris în minutul 88, la șase minute după ce a intrat pe teren.
Virgil van Dijk a vorbit despre prestația colegului său la conferința de presă de la finalul partidei și a dezvăluit că este impresionat de evoluția sa.
”Fede e un caracter grozav, muncește foarte mult și a fost ghinionist cu accidentările dar, dar toți cei care suntem aici știm ce fel de impact poate avea.
Îl iubim cu toții, toată lumea poate vedea asta, e iubit și de fani și momentele astea sunt ceva ce toți vrem să vedem”, a spus căpitanul lui Liverpool, potrivit Goal.com.