Ce jucători a criticat dur Gigi Becali după ce FCSB a fost învinsă de Inter Club d`Escaldes

FCSB s-a calificat în al doilea tur preliminar al Ligii Campionilor, însă a fost învinsă de Inter Club d`Escaldes (2-1). Patronul echipei, Gigi Becali, și-a criticat câțiva jucători și vrea să facă înlocuiri la meciurile viitoare.

„Nu mai am cuvinte să mai vorbesc despre fotbal. Înseamnă că există o latură a fotbalului unde nu există valoare. Înseamnă că unde nu există valoare, nu există. Nu mai cred în calificări. Rămân mut. Am rămas mut.

Credeam că am mai învățat câte una, câte alta din fotbal, dar acum mi-am dat seama că nu am ce să vorbesc despre fotbal. Nu cunosc meseria asta, nu știu. Seara asta mi-a arătat că nu mai am ce să vorbesc despre sportul ăsta.

Nu știu [care este motivul], pregătirea, pregătirea fizică, cantonamentul… Nu știu. Dar ce ați scris acolo, că a salvat Târnovanu… Păi o să vedeți că nu mai apără cu Petrolul, că el ne-a băgat în tot rahatul. O să vedeți. Apără Zima.

Dacă avem 3 goluri diferență, iar el joacă, pasează el acolo în stânga, vrea să arate că e pasator. Băi, tu nu ești pasator! Nu știi să dai, că ești ciung! De acolo au plecat toate. Dar am văzut de la început că vom avea probleme. Bine, toată echipa. Singurul care a jucat a fost Chiricheș. În rest, niciunul.

L-am băgat pe Perianu, să-l vedem. El în loc să paseze mingea simplu, se apucă să driblează el și pierde mingea. L-am băgat pe Baba, am zis să fie odihnit Chiricheș. Alunecă… Îți dai seama? A fost echipă de circ, fotbal de circ! Nici n-a fost fotbal, a fost o circăreală!”, a declarat Gigi Becali. (…)

Până la urmă o să merg eu la antrenament, o să încerc și asta. O să scriu pe pancartă: «Bă, demarcați-vă, jucați». «Mișcați-vă pe teren» o să scriu mare pe pancartă. Mă duc la antrenament și o să scriu. Oamenii nu s-au mai mișcat, nu mai aveau soluție de pasă. Ce să alerge ei?

Potență fizică nu văd de ce să nu aibă. Nu, nu vor oamenii să alerge. Dacă ai 3 goluri avantaj, eu nu mai vreau mă încă un gol. Pentru ce am nevoie de al patrulea, mă? Să fie mingea la mine, că n-aveau mare putere de presing. Pasează, pasează, dă-o-n spate, distrează-te. Dar ei toți, care mai de care, să dea pasă decisivă în față. De ce să alerge ei, să se demarce, să vină la primit? Mai bine să dăm la ăla în față…

Cred că fiecare jucător de aici a început să se simtă important. Fiecare are importanța lui, figura lui din cap. Asta cred că se întâmplă. Tănase a ajuns să calce pe minge, să se împiedice călcând pe minge. De ce? Din indolență!

Olaru, e mingea la tine la picior și prelungești mingea… Parcă a uitat fotbalul Olaru. Nici nu trece mingea pe la el. Nu mai înțeleg, a uitat fotbalul!”, a decalarat Gigi Becali, la Prima Sport.