Ce l-a deranjat pe Ovidiu Herea din declarația selecționerului Mircea Lucescu

Ovidiu Herea a comentat declaraţia lui Mircea Lucescu de după victoria cu Austria, spunând că un antrenor nu ar trebui să-şi asume individual meritele unei echipe.

„Victoria asta e în primul rând a mea, pentru că am pregătit meciul aşa cum trebuie. Şi pe urmă, e victoria jucătorilor împreună cu mine”, a declarat Mircea Lucescu, după meci.

Ovidiu Herea a auzit declaraţia lui Mircea Lucescu şi a ţinut să-i răspundă, considerând că afirmaţia nu reflectă spiritul de echipă care ar trebui să existe într-un vestiar.

„Ca jucător, ca fost fotbalist, când auzi că antrenorul declară că este victoria lui, te deranjează aşa puţin, pentru că, până la urmă, e o echipă, da? Jucătorii, antrenorul, staff-ul sunt toţi o echipă, toţi muncesc cot la cot pentru a obţine victoria. Când spui că, în primul rând, este victoria ta şi, după aia, a băieţilor, nu ştiu, pe mine m-ar deranja.

Până la urmă, toţi muncim, toţi tragem la aceeaşi căruţă. Nu cred că e indicat să-ţi scoţi meritele sau să-ţi atragi doar tu meritele. Până la urmă, toată lumea a muncit pentru această victorie. Băieţii au jucat, au făcut-o foarte bine, au dat dovadă de caracter, au fost foarte agresivi, au avut tupeul de a se lua la trântă cu o echipă foarte bună. Este o victorie de care toată lumea trebuie să se bucure”, a spus Ovidiu Herea, la Prima Sport 1.