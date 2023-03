Ce l-a determinat pe Nicolae Dică să părăsească FCSB? Tehnicianul a recunoscut: „Când am văzut asta, am plecat!”

Nicolae Dică, antrenorul celor de la CS Mioveni în prezent, a vorbit recent despre ultima sa aventură de la FCSB, din prima parte a acestui sezon.

Mai exact, tehnicianul a explicat de ce a ales să plece. Iată ce a spus.

„Când am văzut asta, am plecat!”

„Ce s-a declarat după meciul cu U Cluj m-a făcut să plec. Am vrut și după partida cu UTA. Nu e treaba mea ce fac ei acum acolo.

Eu când m-am dus am zis că fac asta și asta. Când n-am mai putut să fac ce am cerut, am plecat. Când am văzut că sunt anumite lucruri, am plecat.

Nu mai are importanță (n.r. dacă Gigi Becali i-a ordonat vreo schimbare). Am venit aici la «Procesul Etapei»?”, a spus Nicolae Dică, pentru Orange Sport.

„(Întrebat dacî a fost lucrat din interior nr.) Nu ştiu cu ce puteau să mă lucreze, mă întrebi pe mine? Eu n-am făcut aşa ceva la viaţa mea, nu mi-am lucrat antrenorii, nu mi-am lucrat colegii, nu ştiu cum se fac lucrurile astea. Voi cred că ştiţi mai bine ca mine dacă a lucrat cineva pe altcineva. Nu îmi place să dau în oameni şi nu are rost să mai continuăm”, a mai spus Dică, pentru sursa citată.