Ce l-a sfătuit Valeriu Iftime pe Gigi Becali după înfrângerea cu Metaloglobus: ”Cine e antrenor acolo? El? Te apucă râsul”

Surpriză uriașă în Superligă. Metaloglobus București a reușit, sâmbătă seară, una dintre cele mai mari victorii din istoria clubului, învingând campioana en-titre, FCSB, cu 2-1, pe teren propriu.

Suporterii din Peluza Nord au răbufnit și i-au cerut demisia lui Elias Charalambous. De asemenea, după fluierul final al centralului, Robert Avram, fanii i-au chemat la gard pe ”roș-albaștri”.

Acum, Valeriu Iftime, patronul FC Botoşani, a oferit o primă reacție după înfrângerea FCSB-ului. Astfel, Iftime i-a sugerat patronului Gigi Becali să renunțe la serviciile cipriotului și să nu se mai implice în strategia de joc a antrenorului în viitor.

„Trebuie antrenor la FCSB. Domnul ăsta grec (n.r. Elias Charalambous) se face de râs până la pământul pământului. Ştie toată ţara că nu e el antrenor. Cine e antrenor acolo? El? Te apucă râsul. E păcat de echipa asta, dacă te bate Metaloglobus… asta e o surpriză.

Nu că e Botoşani pe primul loc. (n.r. Pe cine aţi pune antrenor la FCSB? L-aţi pune pe Şumi?) Acolo sunt buni Rădoi, Boloni, Leo Grozavu, Răzvan Lucescu. Ca să mergi în cupele europene”, a spus Valeriu Iftime, la Fanatik.