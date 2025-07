Ce le-a spus David Popovici adversarilor lui, înaintea finalei de la 100 de metri

David Popovici a făcut din nou spectacol la Campionatul Mondial de Nataţie din Singapore, câştigând, joi, medalia de aur în proba de 100 m liber.

„David ne-a spus să facem spectacol”, a dezvăluit americanul

El consideră că faţă de anul trecut consideră că şi-a îmbunătăţit prestaţia.

Popovici, care în semifinale a înregistrat al doilea timp (46.84), a încheiat cursa joi cu timpul 46.51, nou record european şi nou record al competiţiei.

Pe locul doi a terminat americanul Jack Alexy (46,92), iar pe trei s-a clasat australianul Kyle Chalmers (47,17).

David Popovici mai are în palmares un titlu mondial la 100 m liber câştigat în 2022. În Singapore, el a câştigat deja, marţi, aurul la 200 m liber.

„Vorbeam cu David în camera pregătitoare de acolo. Ne-a spus doar să facem spectacol. Totul s-a redus la ultimii 25 de metri și sunt foarte mulțumit de cum m-am descurcat sub presiune, cum am trecut de la preliminarii la semifinale și apoi la finală.

A fost minunat să înot din nou sub 47 de secunde, așa că sunt foarte mulțumit de acea cursă”, a declarat Alexy după finală, potrivit swimmingworldmagazine.com.

Deși nu a putut concura pentru o medalie la Paris, Alexy a devenit unul dintre cei mai constanți performeri din lume la 100 de metri, cu argintul de la Singapore, plus titlul mondial în bazin scurt pe care l-a câștigat în decembrie anul trecut.

„Anul trecut, am avut doar Campionatul Mondial de la Fukuoka pe care să construiesc. Am învățat multe lucruri acolo. Parisul a fost o experiență nebună. Am avut niște succese remarcabile la unele ștafete.

Nu am avut performanțe individuale chiar grozave. Pur și simplu construiesc pe baza lor. Învăț din lucrurile care trebuie să se schimbe, din lucrurile care trebuie să rămână la fel”, a spus el.

„Anul acesta am abordat mult antrenamentele mentale cu atitudinea că ar fi minunat să am succes în apă, să trăiesc momente frumoase, dar nu e sfârșitul lumii dacă nu reușesc.

Cred că un echilibru în viață m-a ajutat foarte mult. Sunt foarte mândru de mine că am venit aici după o perioadă dificilă în ultimele săptămâni cu sănătatea și antrenamentul și sunt foarte entuziasmat pentru restul săptămânii”, a mai precizat americanul.