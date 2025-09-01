Ce le-a transmis Hansi Flick jucătorilor săi după egalul cu Rayo Vallecano
FC Barcelona a terminat la egalitate duelul cu Rayo Vallecano, scor 1-1, într-un meci din etapa a 3-a din La Liga.
Antrenorul Hansi Flick le-a transmis un mesaj clar jucătorilor săi la finalul partidei.
„Dacă nu vom da totul 100%, nu vom câștiga alte trofee”, le-a transmis tehnicianul de 60 de ani elevilor săi, potrivit Barca Universal.
Andrei Rațiu a fost integralist pentru Rayo Vallecano în acest meci.