Ce le-a transmis Mircea Lucescu în vestiar tricolorilor după victoria cu Austria

Selecţionerul Mircea Lucescu le-a transmis jucătorilor naţionalei României că au evoluat cu o inteligenţă extraordinară la meciul cu Austria, din preliminariile CM-2026.

„Aţi jucat cu o inteligenţă extraordinară. Pe urmă vin altele, tehnica, fizicul, dar inteligenţa aţi pus-o în teren..Nu am văzut demult o echiopă să domine aşa. Aţi închis tot, aţi jucat contraatac. A venit golul când trebuia, putea să vină mai devreme. Bravo vouă. Vă felicit”, a declarat Mircea Lucescu în vestiar, după meci.

Reprezentativa României a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, scor 1-0, selecţionata Austriei, într-un meci din grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială, în care a marcat în minutul 90+5. Tricolorii, care ocupă locul trei în grupă, cu 10 puncte, rămân cu şanse pentru CM